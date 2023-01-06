Вступил в силу режим прекращения огня на Украине Фото: Дмитрий СТЕШИН

В силу вступил временный режим прекращения огня на Украине, который, по указу президента России Владимира Путина, будет действовать 36 часов с 12.00 пятницы, 6 января 2023 года до 24.00 субботы, 7 января 2023 года.

Днем ранее, 5 января, Патриарх Кирилл выступил с просьбой установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе в период с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января, для того, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник.

Позже российский президент поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января, 2023 года. Министерство обороны Российской Федерации тем временем объявило, что российским войскам отдано указание ввести режим прекращения огня на Украине в это время.

При этом, как писал сайт KP.RU, украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, указав на то, что российская сторона якобы собирается использовать период тишины для подготовки «новой волны агрессии против Украины и Европы»