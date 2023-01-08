Премьер Украины Шмыгаль заявил, что в стране создано крупнейшее в мире минное поле Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала спецоперации России в Украине в стране сформировалось самое большое в мире минное поле. Об этом он заявил в интервью информационному агентству Yonhap. По его словам, Украина делает все возможное для скорейшего прекращения конфликта.

Премьер-министр заявил, что конфликт привел к созданию в Украине минного поля площадью 250 000 квадратных километров.

"В настоящее время это самое большое минное поле в мире", — сказал он. "Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей»".

Даже без мин, наносящих неизбирательный ущерб, гражданские районы больше всего страдают от спецоперации. По его словам, промышленные комплексы, такие как химические соединения и сталелитейные заводы, а также транспортная инфраструктура, были одними из целевых объектов.

Украина понесла огромный экономический ущерб. В прошлом году ВВП страны упал на 30,4% по сравнению с 2021 годом, а на начало июня 2022 года, по данным Всемирного банка, общие экономические потери составили 350 миллиардов долларов США.

Шмыгаль прогнозирует, что общие потери от конфликта в 2023 году вырастут до 700 миллиардов долларов. На опасения, что спецоперация затягивается, премьер подчеркнул необходимость сохранения санкций в отношении России и оказания помощи Украине.

"Для этого (достижения мира) международное сообщество должно строго соблюдать санкции в отношении России и усиливать их", - сказал премьер.

Он особо отметил важность санкций в отношении торговли газом и нефтью, а также блокирования поставок оружия и запчастей в Россию, заявив, что все мировые компании должны выйти из России.

Он также призвал к финансовой помощи, чтобы помочь Украине пережить зиму и восстановить электроэнергию, дороги и водопровод.

"Чтобы победить, важны санкции, но в конечном итоге это должно быть с помощью поддержки оружия", - добавил он, потребовав постоянных поставок передового оружия.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский уже выражал готовность к переговорам на условиях "формулы мира", среди обязательных пунктов которой он назвал восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости".

Позднее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.