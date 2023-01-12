NBC: помощники Байдена обнаружили новую партию секретных документов

У Байдена нашли еще партию секретных документов. Фото: REUTERS

Обнаружена еще одна партия секретных документов, предположительно, связанных с деятельностью действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом этом сообщает в среду 11 января телекомпания NBC со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что документы были обнаружены помощниками Байдена «в другом месте» и их меньше, чем в первой партии, найденной ранее в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена.

Напомним, у Байдена обнаружили секретные документы с данными разведки по Украине, Ирану и Британии. Среди них оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании.

Президент США весьма удивился секретным документам в своем офисе и заявил, что ничего не знает об их содержании.

Также сообщалось, что Конгресс США расследует обстоятельства хранения секретных документов в офисе Байдена.

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