Байден удивился секретным документам в своем офисе и заявил, что ничего не знает об их содержании

Байден заявил, что ему не известно содержание найденных в его офисе секретных документов. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что ему ничего не известно о содержании найденных в его офисе секретных документов и выразил удивление по поводу этой находки. Об этом Байден сказал во время пресс-конференции.

«Я не знаю, что в документах», - сказал американский лидер.

Напомним, канал CBS News сообщил, что секретные документы периода вице-президентства Байдена случайно найдены в его офисе.

Среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании.

Ранее Илон Маск заявил, что опубликует документы, связанные с сыном Байдена, которые должны пролить свет на заговор молчания вокруг истории Хантера Байдена в Twitter.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп заявил, что информация о якобы смытых им в унитаз документах Белого дома является фейковой.