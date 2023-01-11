Байден удивился секретным документам в своем офисе и заявил, что ничего не знает об их содержании

Байден заявил, что ему не известно содержание найденных в его офисе секретных документов.
Фото: REUTERS
Президент США Джо Байден заявил, что ему ничего не известно о содержании найденных в его офисе секретных документов и выразил удивление по поводу этой находки. Об этом Байден сказал во время пресс-конференции.
«Я не знаю, что в документах», - сказал американский лидер.
Напомним, канал CBS News сообщил, что секретные документы периода вице-президентства Байдена случайно найдены в его офисе.
Среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании.
Ранее Илон Маск заявил, что опубликует документы, связанные с сыном Байдена, которые должны пролить свет на заговор молчания вокруг истории Хантера Байдена в Twitter.
Тем временем бывший президент США Дональд Трамп заявил, что информация о якобы смытых им в унитаз документах Белого дома является фейковой.