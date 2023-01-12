Захарова заявила о несогласии России с оценкой Турции «мирного плана» Зеленского Фото: Александр Щербак/ТАСС

Власти России не согласны с оценкой Турции так называемого «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться», – сказала дипломат в ходе брифинга.

Как отметила Захарова, поддержка Турцией плана украинского руководства вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине.

Напомним, на этой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в ЮАР, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией.