Раскрыт новый поворот в деле о секретных документах президента США Байдена Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден угодил в скандал из-за секретных документов, которые были найденные в одном из его кабинетов за пределами Белого дома.

Этот инцидент возмутил республиканцев, ведь бумаги были найдены еще накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, но ситуацию придали огласке только сейчас. Скандал совпал по времени с началом расследования в Палате представителей деятельности Джо Байдена и его окружения, пишет "Ъ". Конечная цель законодателей-республиканцев, вероятнее всего, заключается в том, чтобы объявить импичмент главе государства.

При этом, отмечается, что Байден из-за секретных документов угодил в ту же ловушку, что и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По утверждению американских СМИ, обыски в Мар-а-Лаго связаны с документами, составляющими гостайну, в рамках которого еще в феврале из имения Трампа вывезли полтора десятка коробок с бумагами. По мнению экс-главы Белого дома, главной задачей всей суеты вокруг бумаг является помешать его участию в президентской гонке 2024 года.

Накануне Джо Байден заявил, что ему ничего неизвестно о содержании найденных в его офисе секретных документов. Он также выразил удивление по поводу этой находки.

Незадолго до этого канал CBS News сообщил, что секретные документы периода вице-президентства Байдена случайно найдены в его офисе. Среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании.

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