МИД Украины готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России. Фото: REUTERS

Украина намерена вынести на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании спецтрибунала против России. Об этом в четверг 12 января заявила первый заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.

«Нам сегодня следует создать специальный трибунал в связи с агрессией. Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом», - цитирует Джапарову РИА Новости.

Дипломат отметила, что резолюция будет представлена и может быть рассмотрена на заседании ГА ООН в течение 2023 года.

Также Джапарова заявила, что в феврале 2023 года Киев планирует вынести на голосование в Генассамблее ООН проект резолюции по «мирному плану» президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала к созданию специального международного уголовного трибунала по Украине.

После этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея о создании трибунала по Украине не нашла единой поддержки в ЕС.

Ранее Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 15 ноября 2022 года озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине.

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