Киевский эксперт Соскин предрек развал фронта после поражения Украины в Соледаре

Эксперт предрек Украине поражение после потери Соледара. Фото: REUTERS

После сдачи Соледара Украина столкнется с невозможностью дальнейшего удержания позиций. Об этом заявил советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Эксперт считает, что в ближайшие месяцы Украина не получит западных вооружений, несмотря на обещания их поставок.

Также Соскин обвинил Зеленского и его правительство в том, что они загнали страну в тупик своими решениями. Эксперт отметил, что Киев продолжает уничтожать украинскую молодежь, отправляя ее на передовую и допустил, что Владимир Зеленский и его соратники попытаются скрыться от ответственности, сбежав за пределы страны.

«Они все посмываются и все», - сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Что на самом деле означает взятие под контроль Соледара для России, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские подразделения бегут под Соледаром целыми ротами.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец отвечает на 4 главных вопроса после кадровых перестановок в командовании российской группировкой в зоне СВО здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.