Советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские подразделения бегут под Соледаром

Советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские военные бегут из Соледара. Фото: социальные сети.

Украинские военные бегут из-под Соледара целыми ротами. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», - сказал Арестович во вторник 10 января в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Под контролем российских войск также находятся соляные шахты.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что центр Соледара находится под контролем российских военных.

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*Внесен Минюстом России в список иноагентов.

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