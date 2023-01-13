Военная спецоперация на Украине 13 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 января 2023 года

ВСУ потеряли 200 бойцов при неудачной попытке контратаковать Соледар. Кроме того, согласно данным радиоперехватов, в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов.

Военкор Коц назвал место, где может состояться генеральная битва СВО. Он объяснил, что данный населенный пункт служит важной точкой обороны Донбасса.

На Украине в трех областях объявляли воздушную тревогу 12 января 2023 года. Сигналы тревоги звучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы.

Российские военные сбили украинский Су-25. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Российские военные уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении за сутки. Они располагались в районе населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Першотравневое, Ольшана и Табаевка.

Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Также российским силам удалось ликвидировать четыре боевые бронемашины и три автомобиля.

В ДНР заявили об уничтожении в Соледаре около пяти бригад ВСУ. В цифрах по потерям не указаны наемники, отметил советник Пушилина.

Рогов сообщил о ночных взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье. По его словам, взрывы раздались на объектах, где «была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ».

Вооруженные силы России серьезно продвинулись под Артемовском, что произошло во многом благодаря преимуществу в артиллерии.

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из РСЗО. Было выпущено три ракеты.