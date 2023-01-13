Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" Фото: из соцсетей

Победительница российского конкурса красоты «Мисс Россия-2022» Анна Линникова из Оренбурга прошла в полуфинал международного конкурса «Мисс Вселенная». Об этом говорится в пресс-службе организации.

«Линникова представила национальный костюм „Корона Российской империи“ из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», - сказано в заявлении.

В полуфинал прошли 16 девушек со всего мира, однако россиянка рассчитывает на победу, отмечая, что ей в этом поможет сила духа. Для международного конкурса Линникова выбрала белое мини-платье из 50 тысяч полудрагоценных камней, а также речного жемчуга, что дополнила бордовая бархатная накидка с длинным шлейфом.

Финал конкурса состоится в субботу, 14 января, в Новом Орлеане штата Луизиана. Короновать победительницу будет «Мисс Вселенная-2021» индианка Харнааз Санду.

Ранее был составлен рейтинг главных претенденток на звание «Мисс Вселенная 2022».

Напомним, накануне американский политический обозреватель и стример Джексон Хинкль сравнил победительниц конкурсов красоты из США и России, прейдя в ужас. Как писал сайт KP.RU, он сравнил Линникову и подростка-трансгендера Брайане Нгуене, который выиграл в локальном конкурсе Miss Greater Derry, проводившимся в Нью-Гэмпшире.