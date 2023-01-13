Медведев поблагодарил военкоров за правду о спецоперации на Украине

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День российской печати поблагодарил военных корреспондентов за то, что они, рискуя жизнью, рассказывают правду о специальной военной операции на Украине.

"То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии. О наших людях, живущих в труднейших военных условиях".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении к россиянам назвал целью спецоперации положить конец нынешнему украинскому режиму, подчеркнув также, что данная задача будет достигнута.

Незадолго до этого Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей специальной военной операции на Украине, в частности, ликвидации киевского неонацистского режима.

Напомним, последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященный Дню российской печати, показал, что по-прежнему регулярно читают бумажную прессу 14% россиян. Особенно популярна она среди людей старше 60 лет, которые читают газеты и журналы в два раза чаще, чем россияне в целом (26%). Любят бумажные газеты также жители сел (20%) и активные телезрители (33%).