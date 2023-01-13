В правительстве ФРГ предостерегли Польшу от передачи Украине танков Leopard без согласия Берлина Фото: ru.wikipedia.org

Поставка Польшей танков Leopard Украине без согласия Германии будет незаконной, предупредила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

«Это было бы противозаконно, это требует согласия правительства Германии», – заявила она в хорде брифинга.

По словам Хофман, Берлин пока не получал от союзников по НАТО и Евросоюзу, в том числе от Польши и Финляндии, запросов о передаче Украине танков Leopard.

В минувшую среду, 11 января, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая на данный момент формируется.

Тем временем правительство Польши намерено вынудить страны НАТО отправить Украине танки Leopard.

Российский военный эксперт Виктор Литовкин считает, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard только только для демонстрации поддержки, и на расклад сил это не повлияет.