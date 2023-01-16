В центральных областях Украины объявлена воздушная тревога 16 января 2023 года

Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена в трех регионах Украины утром в понедельник, 16 января 2023 года. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации.

Сирены завыли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, расположенных в центральной части страны, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Как писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил об острой нехватке советских трансформаторов, на которых основывается основная часть энергосистемы страны.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зеленский объявил войну Чебурашке (подробнее)