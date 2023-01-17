Глава британского Минобороны пообещал Киеву сто единиц бронетехники

Бен Уоллес заявил, что Украина получит сто единиц бронетехники. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания намерена предоставить Киеву 100 единиц бронетехники. Об этом в понедельник 16 января заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

По словам Уоллеса, новый пакет помощи Украине войдут бронетранспортеры Bulldog,

«Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены (на Украину), включая (бронетранспортеры) Bulldog», - цитирует РИА Новости заявление Уоллеса по Украине, которое тот сделал в палате общин.

Кроме того, Киев получит несколько десятков беспилотников, технику для расчистки минных полей и боеприпасы, включая более сотни современных ракет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

Также сообщалось, что Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине на фоне потери Соледара в то время как Киеву уже совокупно выделено около 50 млрд евро.

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