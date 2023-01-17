Гросси объявил о начале работы миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС

Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ начала работу на Южно-Украинской АЭС. Фото: REUTERS

Миссия МАГАТЭ начала работу на Южно-Украинской АЭС. Об этом в понедельник 16 января сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, задачей миссии является обеспечение ядерной безопасности АЭС на фоне украинского конфликта.

«Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта», - написал Гросси в социальной сети Twitter, добавив, что вскоре миссии МАГАТЭ будут находиться на каждой из украинских АЭС.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны.

Ранее Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ не обнаружила свидетельств работы над «грязной бомбой» на Украине.

Также сообщалось, что Совет МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России отказаться от Запорожской АЭС.