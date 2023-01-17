Представители Госдепа США и Пентагона прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Представители США прибыли в Киев для встречи с Зеленским. Фото: REUTERS

Представители Государственного департамента США и Пентагона прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что с визитом в Киеве находятся заместитель госсекретаря Венди Шерман, заместитель советника Байдена по нацбезопасности Файнер и заместитель главы оборонного ведомства США Колин Кол.

«Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Кол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками», - сказано в сообщении пресс-службы.

Целью встречи названо подтверждение намерения США оказывать поддержку Украине.

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