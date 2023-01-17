Кличко заявил о 30-процентном дефиците электроэнергии в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил о недостатки 30 процентов электроэнергии в украинской столице. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Энергетическая инфраструктура украинской столицы может выти из строя в любой момент, а дефицит электроэнергии в Киеве составляет 30 процентов. Об этом в понедельник 16 января заявил мэр Киева Виталий Кличко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы не говорим о коллапсе, тем не менее он может произойти в любую секунду, так как российские ракеты могут разрушить нашу критически важную инфраструктуру в родном городе Киеве, и не только в нем, но и в других городах», - сказал Кличко агентству Reuters.

Ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 17 января. Речь идет о Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. Также сообщается, что сирены прозвучали на части Запорожской области, подконтрольной киевским властям.

Тем временем украинские войска ударили по Макеевке шестью ракетами из РСЗО. Обстрелу подвергся Горняцкий район.

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