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НовостиПолитика16 января 2023 23:14

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Также сирены прозвучали в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Мария ПАВЛОВА
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога.

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 17 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Речь идет о Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. Также сообщается, что сирены прозвучали на части Запорожской области, подконтрольной киевским властям.

Напомним, в центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога 16 января 2023 года. Сирены завыли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

Тем временем украинские войска ударили по Макеевке шестью ракетами из РСЗО. Обстрелу подвергся Горняцкий район.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.