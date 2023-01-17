Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 17 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Речь идет о Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. Также сообщается, что сирены прозвучали на части Запорожской области, подконтрольной киевским властям.

Напомним, в центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога 16 января 2023 года. Сирены завыли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

Тем временем украинские войска ударили по Макеевке шестью ракетами из РСЗО. Обстрелу подвергся Горняцкий район.

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