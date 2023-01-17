Танки на резиновых колесах, без печки и запчастей: Как НАТО превращает Украину в свалку военного старья

Британское правительство должно предоставить Украине 14 основных боевых танков Challenger 2 Фото: REUTERS

"ДАЙТЕ ТЫСЯЧУ!"

"Дайте нам танки! Дайте нам тысячу танков и другой бронетехники!" - так украинские политики и генералы вымаливают у Запада тяжелые вооружения. Вашингтон и Лондон, Варшава и Берлин, Париж и Прага уже передали и еще обещают передать Украине десятки единиц (но не тысячи!) этого боевого железа.

Весной прошлого года по приказу Белого дома его натовские колонии в Европе стали поставлять Киеву еще способное фурычить советское (но подмарафеченное) старье времен Варшавского Договора – танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры. Был расчет на то, что эти вооружения хорошо знают в украинской армии, оснащенной такой же броней времен СССР.

Но за время спецоперации российские войска уничтожили почти 80% украинской и западной (из советских запасов) бронетехники. Киевский броневой кулак скукожился. Потому Зеленский и его министры с генералами стали панически колотить в тревожные колокола. Прибывший в Вашингтон президент Украины чуть не на коленях упрашивал хозяина Овального кабинета дать Киеву новую партию боевых машин.

Президент США Джо Байден и глава НАТО Йенс Столтенберг бросили клич членам блока еще раз скинуться и дать Украине больше брони. Призыв был услышан. Ну и как же на него отреагировали европейские члены Североатлантического блока? Они «поскребли по сусекам» и передали Украине или те свои вооружения, которые уже планировалось отправить на утилизацию, или те, которые на скорую руку подремонтировали. Иными словами, - на тебе Боже, что нам не гоже.

Когда же эта техника пенсионного возраста попала на поле боя, а там – начала глохнуть и ломаться, Киев возмутился. "Большая часть оружия, поставляемого ВСУ из стран Запада, является устаревшим, у него просто истек срок годности, - заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. - Если вы хотите его утилизировать, - отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас — почему нет?".

А еще говорят, что дареному коню в зубы не смотрят…

"БОЛЬНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ", - В СТРОЙ!

Британское правительство должно предоставить Украине 14 основных боевых танков Challenger 2. Об этом сообщили в канцелярии премьера страны Риши Сунака. И добавили – "премьер попросил министра обороны Бена Уоллеса идти дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков".

Ну и что же это за зверь такой - "Челленджер-2"? Послушаем известного знатока иностранной боевой техники, военного эксперта Виктора Мураховского:

- Этот британский танк в существующем облике имеет ряд критических недостатков, которые невозможно быстро изжить в рамках нынешней платформы. В частности, его устаревшее орудие малоэффективно против других современных танков.

Но заменить "Челленджер" нечем, поэтому британцы планируют "паллиативные" или по-другому – формальные способы модернизации. К тому же на британскую машину установлено устаревшее нарезное орудие калибра 120 миллиметров, а оно не позволяет применять мощные боеприпасы при стрельбе по сильно защищенным целям. Фактически оно малоэффективно против большинства современных танков. "Челленджер-2" проигрывает не только нашим гладкоствольным орудиям калибра 125 миллиметров, способным применять управляемые снаряды, но и большинству иностранных аналогов.

К тому же у этой старой британской машины нет автомата заряжания, как на наших танках, а это приводит к низкой боевой скорострельности, особенно на ходу по пересеченной местности.

Еще одна серьезная проблема "Челленджера" - устаревшая система управления огнем, в которой, например, отсутствует уже обычный для современных танков автомат сопровождения цели. А на всех наших современных машинах такой автомат есть.

Этот британский танк в существующем облике имеет ряд критических недостатков, которые невозможно быстро изжить в рамках нынешней платформы Фото: EAST NEWS

Но и это еще не все. Гидропневматическая подвеска британского танка также требует замены, так как ее возможности находятся на пределе по массе танка. При навесе дополнительного бронирования и оборудования в боевых условиях она продемонстрировала слабую надежность и не обеспечивала приемлемую плавность хода. Ранее для этих британских танков был разработан план модернизации LEP (Life Extension Project), с помощью которого британцы рассчитывали решить перечисленные проблемы. Программа предполагает установку нового гладкоствольного орудия, новой системы управления огнем и более мощного двигателя в 1,5 тысячи лошадиных сил. Однако проект до сих пор не реализован. Но, видимо, в Лондоне решили, что для Украины и так сойдет»…

К словам Мураховского стоит добавить, что 14 старых "Челленджеров" на Украине неизбежно потребуют запчастей и ремонта. Как будет решаться эта проблема, - неизвестно. Но головной боли Киеву это добавит. Вот и получается в сухом остатке, что в оружейной помощи Лондона гораздо больше показухи, обмана и популизма, нежели практического смысла.

Не потому ли в комитете по обороне палаты общин британского парламента уныло пробубнили, что "в случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании"? Ну а главной причиной для такого вывода опять-таки называется устаревшая бронетехника.

НЕ БРЕД ЛИ – "ЛУЧШИЙ В МИРЕ "БРЭДЛИ"?

США собираются передать Украине 50 боевых машин пехоты Bradley M2A2 ODS, модернизированных по итогам операции "Буря в пустыне". То есть Киеву предлагается вести зимнюю кампанию на старых БМП, подготовленных для боев в жарком климате в пустынном местности. А в Донбассе ведь не жара, не раскаленные пески, а снег и мороз. Каждая армия любит называть свою технику "лучшей в мире". Не исключение и армия США, которая очень хвалит БМП М-2 "Брэдли". Эта машина, конечно же, обладает рядом преимуществ над аналогами, но при этом у нее есть несколько слабых мест, о которых не любят говорить американские спецы. Причем, мнения военных различных стран в корне расходятся с тем, что пытается внушить заокеанская пропаганда. На самом деле, за 35 лет нахождения на вооружении, несмотря на все потуги Пентагона, продать эту боевую машину кому-нибудь из своих союзников, не удалось. Ее в свое время отважилась приобрести только Саудовская Аравия. И то только в знак благодарности за защиту королевства от предполагаемого вторжения войск Саддама Хусейна. Всего было приобретено около 400 "Брэдли".

США собираются передать Украине 50 боевых машин пехоты Bradley M2A2 Фото: EAST NEWS

Королевские М2 приняли участие в боях. И опять, не совсем удачно. Сравнительно за короткий период было уничтожено 5 машин. При этом саудовские БМП после поражения противотанковыми средствами загорались как спички. По мнению военных экспертов, на самом деле, потери саудитов в БМП - гораздо больше. Просто не все становится достоянием общественности. И во время боевых действий в Кувейте и Ираке еще в 1991 году, американская армия потеряла два десятка "Брэдли". Американские экипажи старались поражать бронетехнику противника противотанковыми ракетами ТОУ на максимально возможной дальности. Но когда М-2 оказывались слишком близко к противнику, они начинали нести потери не только от танков Т-55 или БМП-1, но даже от крупнокалиберных пулеметов ДШК.

А если говорить о потерях БМП М-2 в Ираке в 2003 году, то здесь американцы потеряли до 150 таких машин. Столкнувшись с тем, что "Брэдли" абсолютно не приспособлены к условиям войны с партизанами, американское командование оккупационных войск вынуждено было свести использование этих БМП до минимума. Пентагон уже давно лихорадочно ищет, чем же заменить эту "лучшую БМП в мире" (о чем украинцам, конечно, не рассказывает).

Генералы США одно время присматривались к израильским бронемашинам "Намер" и к шведским БМП CV9035, а в рамках программы GCV пытались приступить к разработке 84-тонных(!) БМП. Но в ближайшие годы замены БМП М-2 "Брэдли" не предвидится. А «наклепала» их американская оборонка аж 2300 штук. "Старичков" постоянно надо ремонтировать, сотни их уже давно ждут отправки на переплавку. А утилизация тоже требует колоссальных средств. И умеющие считать деньги американцы решили сэкономить – передать пять десятков дряхлых БМП Украине. Пусть она "утилизирует" эти машины на поле боя. Что и было сделано с большой пропагандистской помпой. А счастливый от такой "помощи" Киев выглядит полудиким папуасом, которому американский ловкач под видом золота дарит подкрашенные железки.

КАНЦЛЕР В КАПКАНЕ

Как это нередко бывает в какой-нибудь банде (скажем, в НАТО), каждый ее член должен быть помазан кровью общих преступлений. Что-то подобное происходит и с Германией. Вашингтон и Брюссель изо всех сил давят на канцлера ФРГ Олафа Шольца, требуя от него поставок на Украину немецких танков Leopard 2. Ему с треском выкручивают руки, его стращают, его обвиняют в предательстве, а он ни в какую! Крутится, как на гребешке, но не решается. С одной стороны давят США, с другой – руководство НАТО, с третьей – оппозиция в Бундестаге. Шольц придумал отмазку: "Появление немецких танков с крестами на поле боя может вызвать у русских не лучшие ассоциации, связанные со временами Второй мировой войны". И вместо Leopard 2 обещает поставить на Украину 40 БМП Marder. Эта машина по нынешним меркам тоже древняя. Сроки ее производства закончились в 1975 году. Но, вот ведь ирония, умеющие строить танки немцы, так и не смогли справиться с обычным БМП. "Постоянными болячками" Мардера стали двигатель и трансмиссия. Как только водитель "решил поддать жару", высокие обороты быстро перегревали двигатель, вследствие чего Мардеры часто ломались. На поиск причин ушло "всего лишь" 20 лет. И в конце прошлого века немецкие военные инженеры нашли причину: оказывается, металлурги не смогли подобрать правильные сплавы для двигателя и трансмиссии, поэтому Мардер нужно водить "аккуратно". Но это не устраивало военных. Они даже обещали отказаться и от Мардера, выпустив на замену БМП "Puma". Но и тут случился облом. То ли немцы растеряли свою инженерную школу, то ли чего хуже, но из-за частых поломок пришлось вернуться обратно к Мардеру. Этого старья у Бундесвера – завались. Для Украины – в самый раз.

А что же касается танков Леопард, то пока Шольц раздумывает, Польша пообещала Киеву передать целую роту таких же машин немецкого производства (естественно, «бывших в употреблении»).

Tанк Leopard 2 Фото: EAST NEWS

А теперь – о самом танке Leopard 2. Да, это весьма приличная боевая машина.

Базовые характеристики этой "танковой кошки" очень неплохие. Тут вам и знаменитая оптика от Цейса с тепловизором и лазерной наводкой, и автоматическая система управления огнем, и экономичный надежный дизельный двигатель, и стойкая броня и 120-миллиметровая гладкоствольная пушка. И все же есть серьезные изъяны. И самый главный – слабая броня. Что особенно ярко показала использование этих машин Турцией во время штурма курдского населенного пункта Эль-Баб 6 лет назад (2017 год). Курдские партизаны смогли "вывести из игры" 5 таких машин. И это - по самым минимальным оценкам. Курды же озвучили цифру в 2 раза больше. Отсюда и выводы: как бы не мечтали противники России, Leopard 2 - не то вундерваффе, способное совершить коренной перелом в СВО на Украине. Эти "кошки" горят от еще советских устаревших ракет ПТРК, обычные противотанковые мины тоже их подрывают, как и артиллерия и более устаревшие танки уничтожают. И еще. Любой современный танк без профессионально подготовленного экипажа превращается в обычный красивый музейный экспонат. Чтобы было по-другому, нужны высококлассные спецы. И еще бы, - в Леопарде слишком много электроники. Посадить в башню неподготовленный экипаж - равнозначно подарить танк врагу. Турки в этом хорошо убедились под Эль-Бабом. Не исключено, что такое же может случиться с украинцами под Славянском или Краматорском…

МАКРОН ТОЖЕ НОВЬЕМ НЕ ДЕЛИТСЯ

Французы с помпой заявили о направлении Киеву своей бронетехники. Не современных танков Leclerc, разумеется, а колесных пушечных БМП AMX-10 – типичного продукта французской неоколониальной политики: разработанных в 1970-е годы для боевых действий в Африке и получившихся, по мнению военных экспертов, совершенно непригодными по причине низкой защищенности и надежности, а также плохой проходимости. АМХ-10 - машина не новая, и на нее еще надо обучить экипажи. Процесс передачи танков «туда» (то есть, Киеву) займет два месяца, видимо ждут весны. Наверное, потому, что в этих танках нет печек. Вообще-то спецы квалицируют AMX-10 как французский тяжёлый бронеавтомобиль (или колёсный танк). Как он себя будет вести в условиях раскисшего чернозема или толстого снежного наста на Украине - совсем непонятно. Одно из самых значимых слабых мест танка это резиновые колеса, которые легко вывести из строя с помощью пулемета или малокалиберной пушки. После этот «недотанк» превращается в неподвижную огневую точку. Бронеавтомобиль-танк - старая единица в вооруженных силах Франции, Выпускался с 1976 года по 1994. То есть, самым молодым машинам уже 28 лет, а это говорит о том, что их ресурс практически исчерпан. И в этом случае тоже можно сказать: "Для Украины сойдет"… Теперь понятно, почему министр обороны Франции так легко от них избавляется. Утилизация во Франции обошлась бы правительству дороже, вот и отдают своим "партнерам второго сорта" весь хлам. Технические характеристики машины тоже, так себе. Пока были новые, могли передвигаться по шоссе со скоростью 85 км/ч. Сейчас, скорее всего, уже движки ушатаны и не такие прыткие. Что могут они на пересеченной местности, тоже непонятно. Возможно это будет очередной украинский геморрой, а не техника для реальных боевых действий.

Cпецы квалицируют AMX-10 как тяжёлый бронеавтомобиль Фото: EAST NEWS

НЕЛИКВИД - В ПОДАРОК КИЕВУ

Ну и какие же выводы можно сделать из всего этого? Первый – самый очевидный: военное руководство стран НАТО использует украинский конфликт, чтобы списать побольше военного старья и освоить средства на модернизацию собственных вооружений. Ни один вид новейшей западной боевой техники Киеву не достается. Все – второго или третьего сорта. Совершенно очевидно, что такая военная помощь Украине – хитрый способ утилизации отживших свое вооружений. А они тянут за собой кучу других проблем – обучение специалистов на различные виды боевой техники, требующее немало времени. Старые боевые машины нуждаются в запасных частях и квалифицированном ремонте. А тут без хорошо налаженной логистики и спецов никак не обойтись. В боевой остановке - это труднейшие задачи. Да и какие-то бы ни были западные вооружения, поставляемые на Украину (новые или старые), они были и будут законными военными целями для Российской армии. Ведь одна из целей нашей специальной военной операции – сделать такие поставки бессмысленными.

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