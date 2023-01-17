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17 января 2023 4:00

Танки на резиновых колесах, без печки и запчастей: Как НАТО превращает Украину в свалку военного старья

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец о том, что за железные чудовища грозит поставить Киеву коллективный Запад
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Британское правительство должно предоставить Украине 14 основных боевых танков Challenger 2

Британское правительство должно предоставить Украине 14 основных боевых танков Challenger 2

Фото: REUTERS

"ДАЙТЕ ТЫСЯЧУ!"

"Дайте нам танки! Дайте нам тысячу танков и другой бронетехники!" - так украинские политики и генералы вымаливают у Запада тяжелые вооружения. Вашингтон и Лондон, Варшава и Берлин, Париж и Прага уже передали и еще обещают передать Украине десятки единиц (но не тысячи!) этого боевого железа.

Весной прошлого года по приказу Белого дома его натовские колонии в Европе стали поставлять Киеву еще способное фурычить советское (но подмарафеченное) старье времен Варшавского Договора – танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры. Был расчет на то, что эти вооружения хорошо знают в украинской армии, оснащенной такой же броней времен СССР.

Но за время спецоперации российские войска уничтожили почти 80% украинской и западной (из советских запасов) бронетехники. Киевский броневой кулак скукожился. Потому Зеленский и его министры с генералами стали панически колотить в тревожные колокола. Прибывший в Вашингтон президент Украины чуть не на коленях упрашивал хозяина Овального кабинета дать Киеву новую партию боевых машин.

Президент США Джо Байден и глава НАТО Йенс Столтенберг бросили клич членам блока еще раз скинуться и дать Украине больше брони. Призыв был услышан. Ну и как же на него отреагировали европейские члены Североатлантического блока? Они «поскребли по сусекам» и передали Украине или те свои вооружения, которые уже планировалось отправить на утилизацию, или те, которые на скорую руку подремонтировали. Иными словами, - на тебе Боже, что нам не гоже.

Когда же эта техника пенсионного возраста попала на поле боя, а там – начала глохнуть и ломаться, Киев возмутился. "Большая часть оружия, поставляемого ВСУ из стран Запада, является устаревшим, у него просто истек срок годности, - заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. - Если вы хотите его утилизировать, - отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас — почему нет?".

А еще говорят, что дареному коню в зубы не смотрят…

"БОЛЬНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ", - В СТРОЙ!

Британское правительство должно предоставить Украине 14 основных боевых танков Challenger 2. Об этом сообщили в канцелярии премьера страны Риши Сунака. И добавили – "премьер попросил министра обороны Бена Уоллеса идти дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков".

Ну и что же это за зверь такой - "Челленджер-2"? Послушаем известного знатока иностранной боевой техники, военного эксперта Виктора Мураховского:

- Этот британский танк в существующем облике имеет ряд критических недостатков, которые невозможно быстро изжить в рамках нынешней платформы. В частности, его устаревшее орудие малоэффективно против других современных танков.

Но заменить "Челленджер" нечем, поэтому британцы планируют "паллиативные" или по-другому – формальные способы модернизации. К тому же на британскую машину установлено устаревшее нарезное орудие калибра 120 миллиметров, а оно не позволяет применять мощные боеприпасы при стрельбе по сильно защищенным целям. Фактически оно малоэффективно против большинства современных танков. "Челленджер-2" проигрывает не только нашим гладкоствольным орудиям калибра 125 миллиметров, способным применять управляемые снаряды, но и большинству иностранных аналогов.

К тому же у этой старой британской машины нет автомата заряжания, как на наших танках, а это приводит к низкой боевой скорострельности, особенно на ходу по пересеченной местности.

Еще одна серьезная проблема "Челленджера" - устаревшая система управления огнем, в которой, например, отсутствует уже обычный для современных танков автомат сопровождения цели. А на всех наших современных машинах такой автомат есть.

Этот британский танк в существующем облике имеет ряд критических недостатков, которые невозможно быстро изжить в рамках нынешней платформы

Этот британский танк в существующем облике имеет ряд критических недостатков, которые невозможно быстро изжить в рамках нынешней платформы

Фото: EAST NEWS

Но и это еще не все. Гидропневматическая подвеска британского танка также требует замены, так как ее возможности находятся на пределе по массе танка. При навесе дополнительного бронирования и оборудования в боевых условиях она продемонстрировала слабую надежность и не обеспечивала приемлемую плавность хода. Ранее для этих британских танков был разработан план модернизации LEP (Life Extension Project), с помощью которого британцы рассчитывали решить перечисленные проблемы. Программа предполагает установку нового гладкоствольного орудия, новой системы управления огнем и более мощного двигателя в 1,5 тысячи лошадиных сил. Однако проект до сих пор не реализован. Но, видимо, в Лондоне решили, что для Украины и так сойдет»…

К словам Мураховского стоит добавить, что 14 старых "Челленджеров" на Украине неизбежно потребуют запчастей и ремонта. Как будет решаться эта проблема, - неизвестно. Но головной боли Киеву это добавит. Вот и получается в сухом остатке, что в оружейной помощи Лондона гораздо больше показухи, обмана и популизма, нежели практического смысла.

Не потому ли в комитете по обороне палаты общин британского парламента уныло пробубнили, что "в случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании"? Ну а главной причиной для такого вывода опять-таки называется устаревшая бронетехника.

НЕ БРЕД ЛИ – "ЛУЧШИЙ В МИРЕ "БРЭДЛИ"?

США собираются передать Украине 50 боевых машин пехоты Bradley M2A2 ODS, модернизированных по итогам операции "Буря в пустыне". То есть Киеву предлагается вести зимнюю кампанию на старых БМП, подготовленных для боев в жарком климате в пустынном местности. А в Донбассе ведь не жара, не раскаленные пески, а снег и мороз. Каждая армия любит называть свою технику "лучшей в мире". Не исключение и армия США, которая очень хвалит БМП М-2 "Брэдли". Эта машина, конечно же, обладает рядом преимуществ над аналогами, но при этом у нее есть несколько слабых мест, о которых не любят говорить американские спецы. Причем, мнения военных различных стран в корне расходятся с тем, что пытается внушить заокеанская пропаганда. На самом деле, за 35 лет нахождения на вооружении, несмотря на все потуги Пентагона, продать эту боевую машину кому-нибудь из своих союзников, не удалось. Ее в свое время отважилась приобрести только Саудовская Аравия. И то только в знак благодарности за защиту королевства от предполагаемого вторжения войск Саддама Хусейна. Всего было приобретено около 400 "Брэдли".

США собираются передать Украине 50 боевых машин пехоты Bradley M2A2

США собираются передать Украине 50 боевых машин пехоты Bradley M2A2

Фото: EAST NEWS

Королевские М2 приняли участие в боях. И опять, не совсем удачно. Сравнительно за короткий период было уничтожено 5 машин. При этом саудовские БМП после поражения противотанковыми средствами загорались как спички. По мнению военных экспертов, на самом деле, потери саудитов в БМП - гораздо больше. Просто не все становится достоянием общественности. И во время боевых действий в Кувейте и Ираке еще в 1991 году, американская армия потеряла два десятка "Брэдли". Американские экипажи старались поражать бронетехнику противника противотанковыми ракетами ТОУ на максимально возможной дальности. Но когда М-2 оказывались слишком близко к противнику, они начинали нести потери не только от танков Т-55 или БМП-1, но даже от крупнокалиберных пулеметов ДШК.

А если говорить о потерях БМП М-2 в Ираке в 2003 году, то здесь американцы потеряли до 150 таких машин. Столкнувшись с тем, что "Брэдли" абсолютно не приспособлены к условиям войны с партизанами, американское командование оккупационных войск вынуждено было свести использование этих БМП до минимума. Пентагон уже давно лихорадочно ищет, чем же заменить эту "лучшую БМП в мире" (о чем украинцам, конечно, не рассказывает).

Генералы США одно время присматривались к израильским бронемашинам "Намер" и к шведским БМП CV9035, а в рамках программы GCV пытались приступить к разработке 84-тонных(!) БМП. Но в ближайшие годы замены БМП М-2 "Брэдли" не предвидится. А «наклепала» их американская оборонка аж 2300 штук. "Старичков" постоянно надо ремонтировать, сотни их уже давно ждут отправки на переплавку. А утилизация тоже требует колоссальных средств. И умеющие считать деньги американцы решили сэкономить – передать пять десятков дряхлых БМП Украине. Пусть она "утилизирует" эти машины на поле боя. Что и было сделано с большой пропагандистской помпой. А счастливый от такой "помощи" Киев выглядит полудиким папуасом, которому американский ловкач под видом золота дарит подкрашенные железки.

КАНЦЛЕР В КАПКАНЕ

Как это нередко бывает в какой-нибудь банде (скажем, в НАТО), каждый ее член должен быть помазан кровью общих преступлений. Что-то подобное происходит и с Германией. Вашингтон и Брюссель изо всех сил давят на канцлера ФРГ Олафа Шольца, требуя от него поставок на Украину немецких танков Leopard 2. Ему с треском выкручивают руки, его стращают, его обвиняют в предательстве, а он ни в какую! Крутится, как на гребешке, но не решается. С одной стороны давят США, с другой – руководство НАТО, с третьей – оппозиция в Бундестаге. Шольц придумал отмазку: "Появление немецких танков с крестами на поле боя может вызвать у русских не лучшие ассоциации, связанные со временами Второй мировой войны". И вместо Leopard 2 обещает поставить на Украину 40 БМП Marder. Эта машина по нынешним меркам тоже древняя. Сроки ее производства закончились в 1975 году. Но, вот ведь ирония, умеющие строить танки немцы, так и не смогли справиться с обычным БМП. "Постоянными болячками" Мардера стали двигатель и трансмиссия. Как только водитель "решил поддать жару", высокие обороты быстро перегревали двигатель, вследствие чего Мардеры часто ломались. На поиск причин ушло "всего лишь" 20 лет. И в конце прошлого века немецкие военные инженеры нашли причину: оказывается, металлурги не смогли подобрать правильные сплавы для двигателя и трансмиссии, поэтому Мардер нужно водить "аккуратно". Но это не устраивало военных. Они даже обещали отказаться и от Мардера, выпустив на замену БМП "Puma". Но и тут случился облом. То ли немцы растеряли свою инженерную школу, то ли чего хуже, но из-за частых поломок пришлось вернуться обратно к Мардеру. Этого старья у Бундесвера – завались. Для Украины – в самый раз.

А что же касается танков Леопард, то пока Шольц раздумывает, Польша пообещала Киеву передать целую роту таких же машин немецкого производства (естественно, «бывших в употреблении»).

Tанк Leopard 2

Tанк Leopard 2

Фото: EAST NEWS

А теперь – о самом танке Leopard 2. Да, это весьма приличная боевая машина.

Базовые характеристики этой "танковой кошки" очень неплохие. Тут вам и знаменитая оптика от Цейса с тепловизором и лазерной наводкой, и автоматическая система управления огнем, и экономичный надежный дизельный двигатель, и стойкая броня и 120-миллиметровая гладкоствольная пушка. И все же есть серьезные изъяны. И самый главный – слабая броня. Что особенно ярко показала использование этих машин Турцией во время штурма курдского населенного пункта Эль-Баб 6 лет назад (2017 год). Курдские партизаны смогли "вывести из игры" 5 таких машин. И это - по самым минимальным оценкам. Курды же озвучили цифру в 2 раза больше. Отсюда и выводы: как бы не мечтали противники России, Leopard 2 - не то вундерваффе, способное совершить коренной перелом в СВО на Украине. Эти "кошки" горят от еще советских устаревших ракет ПТРК, обычные противотанковые мины тоже их подрывают, как и артиллерия и более устаревшие танки уничтожают. И еще. Любой современный танк без профессионально подготовленного экипажа превращается в обычный красивый музейный экспонат. Чтобы было по-другому, нужны высококлассные спецы. И еще бы, - в Леопарде слишком много электроники. Посадить в башню неподготовленный экипаж - равнозначно подарить танк врагу. Турки в этом хорошо убедились под Эль-Бабом. Не исключено, что такое же может случиться с украинцами под Славянском или Краматорском…

МАКРОН ТОЖЕ НОВЬЕМ НЕ ДЕЛИТСЯ

Французы с помпой заявили о направлении Киеву своей бронетехники. Не современных танков Leclerc, разумеется, а колесных пушечных БМП AMX-10 – типичного продукта французской неоколониальной политики: разработанных в 1970-е годы для боевых действий в Африке и получившихся, по мнению военных экспертов, совершенно непригодными по причине низкой защищенности и надежности, а также плохой проходимости. АМХ-10 - машина не новая, и на нее еще надо обучить экипажи. Процесс передачи танков «туда» (то есть, Киеву) займет два месяца, видимо ждут весны. Наверное, потому, что в этих танках нет печек. Вообще-то спецы квалицируют AMX-10 как французский тяжёлый бронеавтомобиль (или колёсный танк). Как он себя будет вести в условиях раскисшего чернозема или толстого снежного наста на Украине - совсем непонятно. Одно из самых значимых слабых мест танка это резиновые колеса, которые легко вывести из строя с помощью пулемета или малокалиберной пушки. После этот «недотанк» превращается в неподвижную огневую точку. Бронеавтомобиль-танк - старая единица в вооруженных силах Франции, Выпускался с 1976 года по 1994. То есть, самым молодым машинам уже 28 лет, а это говорит о том, что их ресурс практически исчерпан. И в этом случае тоже можно сказать: "Для Украины сойдет"… Теперь понятно, почему министр обороны Франции так легко от них избавляется. Утилизация во Франции обошлась бы правительству дороже, вот и отдают своим "партнерам второго сорта" весь хлам. Технические характеристики машины тоже, так себе. Пока были новые, могли передвигаться по шоссе со скоростью 85 км/ч. Сейчас, скорее всего, уже движки ушатаны и не такие прыткие. Что могут они на пересеченной местности, тоже непонятно. Возможно это будет очередной украинский геморрой, а не техника для реальных боевых действий.

Cпецы квалицируют AMX-10 как тяжёлый бронеавтомобиль

Cпецы квалицируют AMX-10 как тяжёлый бронеавтомобиль

Фото: EAST NEWS

НЕЛИКВИД - В ПОДАРОК КИЕВУ

Ну и какие же выводы можно сделать из всего этого? Первый – самый очевидный: военное руководство стран НАТО использует украинский конфликт, чтобы списать побольше военного старья и освоить средства на модернизацию собственных вооружений. Ни один вид новейшей западной боевой техники Киеву не достается. Все – второго или третьего сорта. Совершенно очевидно, что такая военная помощь Украине – хитрый способ утилизации отживших свое вооружений. А они тянут за собой кучу других проблем – обучение специалистов на различные виды боевой техники, требующее немало времени. Старые боевые машины нуждаются в запасных частях и квалифицированном ремонте. А тут без хорошо налаженной логистики и спецов никак не обойтись. В боевой остановке - это труднейшие задачи. Да и какие-то бы ни были западные вооружения, поставляемые на Украину (новые или старые), они были и будут законными военными целями для Российской армии. Ведь одна из целей нашей специальной военной операции – сделать такие поставки бессмысленными.

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