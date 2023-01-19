Песков посоветовал Зеленскому поскорее осознать существование России и Путина

Для президента Украины Зеленского предпочтительнее осознавать, чтобы ни России, ни Путина не было, заявил представитель Кремля Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского посоветовал скорее осознать, что Россия и президент РФ Владимир Путин есть и будут. Об этом он заявил в ходе брифинга с журналистами.

"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина", - сказал Песков.

По словам Пескова, требования России в спецоперации так или иначе будут достигнуты. Он отметил, что чем раньше их учтет украинская сторона, тем быстрее она сможет приступить к восстановлению.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все территории новых регионов РФ будут возвращены. Решения о временном отступлении происходят в рамках “продолжающейся” спецоперации.

В свою очередь президент Украины Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Позднее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Зеленским.