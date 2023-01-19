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НовостиПолитика19 января 2023 10:06

Песков посоветовал Зеленскому поскорее осознать существование России и Путина

Для президента Украины Зеленского предпочтительнее осознавать, чтобы ни России, ни Путина не было, заявил представитель Кремля Песков
Владимир РОМАНЕНКО
Для президента Украины Зеленского предпочтительнее осознавать, чтобы ни России, ни Путина не было, заявил представитель Кремля Песков

Для президента Украины Зеленского предпочтительнее осознавать, чтобы ни России, ни Путина не было, заявил представитель Кремля Песков

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского посоветовал скорее осознать, что Россия и президент РФ Владимир Путин есть и будут. Об этом он заявил в ходе брифинга с журналистами.

"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина", - сказал Песков.

По словам Пескова, требования России в спецоперации так или иначе будут достигнуты. Он отметил, что чем раньше их учтет украинская сторона, тем быстрее она сможет приступить к восстановлению.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все территории новых регионов РФ будут возвращены. Решения о временном отступлении происходят в рамках “продолжающейся” спецоперации.

В свою очередь президент Украины Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Позднее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Зеленским.