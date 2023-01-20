Глава Пентагона заявил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине Фото: REUTERS

В боевых действиях на Украине наступает переломный момент, считает министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«Это переломный момент. Сейчас не время замедляться. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас, поэтому мы не остановимся», – заявил глава Пентагонаперед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн».

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Североатлантический альянс и Европейский союз должны нарастить объемы своей военной помощи для Киева на фоне событий под Артемовском и Соледаром.

До этого глава НАТО не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков, назвав эти увеличение поставок вооружения дорогой к миру.

Тем временем генерал Вооруженных сил США Марк Милли анонсировал подготовку новобранцев ВСУ в Европе для «крупного наступления».