В РПЦ прокомментировали сожжение Корана в Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

По словам представителя РПЦ, все произошедшее там определённо является актом вандализма.

- Сожжение Корана в Швеции у посольства Турции - акт недопустимого вандализма. Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни, - написал Легойда в своем телеграм-канале 22 января.

Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение на проведение возле здания посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

После случившегося председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что сожжением Корана в Стокгольме является проявлением неуважения к мусульманам.

Также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров резко отреагировал на акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Он назвал ее участников бесами и пожелал "гореть им в аду".