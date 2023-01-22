Франция и Германия проведут совместные учения на территории Литвы и Румынии. Фото: REUTERS

Совместные учения Франко-германской бригады пройдут на территории Румынии и Литвы. Об этом в воскресенье 22 января сказано в декларации, принятой по итогам заседания франко-германского Совета министров, которое прошло в Париже.

Сообщается, что целью учения является укрепление оборонных возможностей Европы и «поддержка союзников на востоке».

Также в документе заявлено о планирующихся франко-германских учениях в Индо-Тихоокеанском регионе. Они призваны «продемонстрировать поддержку международного порядка, основанного на международном праве в этой важной зоне мира», говорится в декларации.

Ранее сообщалось, что лидеры Франции и Германии заявили о дальнейшей «непоколебимой» поддержке Украины.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц записал обращение по случаю 60-летней годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора. В ходе выступления он упомянул президента РФ Владимире Путине и развитие спецоперации России в Украине.

В то же время западные аналитики пришли к выводу, что страны Запада поставят Украине гораздо меньше танков Leopard, чем запрашивают власти.