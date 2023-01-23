NYT: Германия не передает Украине танки из-за нацистской агрессии во время Второй мировой

В США рассказали, почему Германия не хочет поставлять танки Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не хочет поставлять Киеву танки из-за памяти о нацистской агрессии во время Второй мировой. Такое мнение высказали обозреватели New York Times.

Журналисты Стивен Эрлангери и Эрика Соломон отметили, что немцы «особенно чувствительны» к поставкам оружия в регионы, где ранее немецкое оружие было использовано для агрессии. Это показывают опросы общественного мнения, в ходе которых большинство респондентов в ФРГ высказываются против поставок танков Киеву.

«Люди не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось для убийства людей в этих регионах», - считает президент Американского совета по Германии Стивен Сокол.

Ранее депутат немецкого парламента Петр Быстрон во время обсуждения вопроса о поставках немецких танков на Украину под неодобрительные крики коллег напомнил им историю и о том, для чего стоят у стен Бундестага русские танки.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ, отказавшейся передать Украине танки, неприемлемой и предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что поставка западных танков мотивирует ВСУ, но не изменит ситуацию в украинском конфликте.