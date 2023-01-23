Зеленский считает, что поставка танков мотивирует ВСУ, но не изменит ситуацию

Зеленский считает, что поставка западных танков не изменит ситуацию в украинском конфликте. Фото: REUTERS

В случае поставки Украине нескольких десятков западных танков ВСУ будут мотивированы, но на ситуацию в конфликте это не окажет кардинального влияния. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD.

«Ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему», - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что военные ФРГ выразили готовность передать Украине и ее Вооруженным силам лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага.

Тем временем депутат немецкого парламента Петр Быстрон во время обсуждения вопроса о поставках немецких танков на Украину под неодобрительные крики коллег напомнил им историю и о том, для чего стоят у стен Бундестага русские танки.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ, отказавшейся передать Украине танки, неприемлемой и предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.

Перед этим Моравецкий заявил, что Польша не поставит танки Leopard на Украину без широкой коалиции. Он уточнил, что Польша передаст Украине 14 танков Leopard при условии, что союзники также направят технику, чтобы вооружить полноценную бригаду.