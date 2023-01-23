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НовостиОбщество23 января 2023 7:13

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС

Он сам попросил освободить его от своих обязанностей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС

Фото: ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Владимира Мау от должности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», – сообщается на сайте российского правительства.

Исполнять обязанности ректора академии временно будет проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – премьер-министр уже подписал соответствующее распоряжение.

Алексей Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. В настоящее время, кроме должности проректора академии, он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС и является директором АНО «Россия – страна возможностей».

Как писал сайт KP.RU, Владимир Мау, которого обвиняли в особо крупном мошенничестве, по решению суда, должен был находиться под домашним арестом в своей квартире в Москве до 7 августа 2022 года, но позже срок ареста продлили арест до 7 ноября. Позже следователь смягчил меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде. Несмотря на это, Мау уехал в отпуск в Израиль.