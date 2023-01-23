Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС Фото: ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Владимира Мау от должности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», – сообщается на сайте российского правительства.

Исполнять обязанности ректора академии временно будет проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – премьер-министр уже подписал соответствующее распоряжение.

Алексей Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. В настоящее время, кроме должности проректора академии, он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС и является директором АНО «Россия – страна возможностей».

Как писал сайт KP.RU, Владимир Мау, которого обвиняли в особо крупном мошенничестве, по решению суда, должен был находиться под домашним арестом в своей квартире в Москве до 7 августа 2022 года, но позже срок ареста продлили арест до 7 ноября. Позже следователь смягчил меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде. Несмотря на это, Мау уехал в отпуск в Израиль.