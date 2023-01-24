В Китае призвали зависимую от Запада Украину признать неизбежность своего поражения

В Китае призвали Украину признать неизбежность своего поражения в конфликте на фоне зависимости от Запада. Фото: REUTERS

Украина на фоне своей полной зависимости от коллективного Запада должна признать неизбежность своего поражения в конфликте. Такое мнение высказал автор публикации на китайском портале Sina.

«Западным странам не стоит надеяться, что российская армия столкнется с нехваткой оружия и боеприпасов, потому что это попросту невозможно», - пишет китайский обозреватель, отметив, что Россия располагает возможностями наращивания мощности оборонно-промышленного комплекса и сможет выдержать долгосрочный конфликт с Украиной.

Украина может «совсем исчезнуть с карты мира», резюмировал автор.

Ранее начальник Генштаба российский войск Валерий Герасимов заявил, что российским ВС противостоит весь коллективный Запад.

Также сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич заявил, что США сконцентрировались на борьбе против России и призвал сограждан не быть наивными, думая, что Вашингтон выступает на стороне Сербии.

Тем временем президент Украины Зеленский требует гарантий безопасности от НАТО. Подробности здесь на KP.RU.

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