Бывший советник Зеленского Арестович назвал украинский гимн причиной «национальной катастрофы»

Арестович раскритиковал гимн Украины. Фото: социальные сети.

Бывший советник президента Украины Зеленского Алексей Арестович считает украинский гимн причиной «национальной катастрофы». Об этом Арестович рассказал на своем Youtube-канале.

Экс-советник проанализировал текст гимна и пришел к выводу, что он не содержит никакого конструктива, а слова «души и тела свои положим за свободу» программируют украинцев на гибель.

Гимн содержит в себе «национальную смерть, катастрофу» для украинцев, резюмировал Арестович.

Напомним, Арестович написал заявление на увольнение с поста советника Зеленского после того, как признал факт, что падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске произошло по вине ПВО Украины.

После этого Арестович заявил, что Украина упустила и внутриполитический, и военный шансы на победу в конфликте с Россией.

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