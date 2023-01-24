В США призвали направить Зеленскому счет вместо танков

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому счет, а не танки. Такое мнение выразил американский политик, экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто.

"Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину, - написал Каллесто в Twitter. - Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, - это счет".

Как писал сайт KP.RU, журналисты в Германии сообщили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов поставить Киеву в общей сложности 139 танков Leopard.

Напомним, издание Financial Times утверждает, что в Европе растет раздражение из-за позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе предоставления Киеву танков, а в Берлине беспокоятся, что ситуация наносит вред репутации Германии.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил мнение, что в скором времени от правящих кругов ФРГ может прийти новая информация по поводу поставок Киеву танков.