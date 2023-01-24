Зеленский уволил Тимошенко с поста замглавы своего офиса

Кирилл Тимошенко Фото: Кадр видео

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента Незалежной. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.

В нем уточняется, что чиновник отправлен в отставку по собственному желанию согласно ранее поданному заявлению на увольнение.

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Напомним, в сентябре 2022 года агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко обвинил Кирилла Тимошенко в хищении гуманитарной помощи. Проведенные проверки выявили, что из поставленных 240 тонн продуктовых наборов жителям было роздано немногим более 10% - 25 тонн.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович написал заявление на увольнение с должности из-за "принципиальной ошибки".

В тот же день появилась информация, что офис украинского президента принял отставку с Алексея Арестовича поста внештатного советника. Соответствующий приказ подписала руководитель аппарата Мария Витушок.