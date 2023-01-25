МИД Великобритании подтвердил факт гибели двух граждан королевства в районе Соледара

В Великобритании подтвердили гибель обоих пропавших ранее в районе Соледара граждан этой страны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британский МИД подтвердил гибель двух граждан королевства в районе Соледара. Об этом сказано в официальном заявлении семьи одного из погибших граждан Великобритании, которое дипломатическое ведомство обнародовало во вторник 24 января.

В документе подтверждается факт гибели обоих британцев и уточняется, что Кристофер Перри и Эндрю Бегшо погибли, «пытаясь осуществить гуманитарную эвакуацию» жителей Соледара, пишет ТАСС.

Напомним, двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара в Донбассе, где шли боестолкновения, 7 января 2023 года.

По словам гуманитарного работника из Штатов Кристиана Кэмпбелла, пропавшие 48-летний Бегшо и 28-летний Перри «двигались» в Соледар, «чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление на городок».

Позднее пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым, при нем были документы обоих пропавших британских граждан.

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