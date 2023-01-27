Трамп считает, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если бы на сегодняшний день он находился на посту главы Белого дома, то смог бы добиться урегулирования украинского конфликта в течение суток.

«Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной войны ... в течение 24 часов», - написал бывший глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, накануне бывший американский президент заявил, что после поставок западных танков Киеву ситуация рискует приобрести ядерное измерение. Как писал сайт KP.RU, по его словам, нужно немедленно прекратить украинский конфликт, а ранее экс-президент США неоднократно предупреждал, что конфликт на Украине рискует вылиться в Третью мировую.

Кроме того, ранее Трамп прямо обвинил администрацию действующего президент США Джо Байдена в том, что его администрация спровоцировала начало и развитие конфликта на Украине.