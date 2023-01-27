Украина сообщила о предстоящей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского президентского офиса Андрей Ермак сообщил, что Киев получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy совместно с анонсированными ранее танками Leopard 2.

Незадолго до этого замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич сообщил, что в течение нескольких недель Варшава планирует передать Киеву 14 танков Leopard.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», - написал глава президентского офиса Украины в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, президент Польши Анджей Дуда пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать роту танков Leopard в соответствии соглашений международной коалиции.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что власти Берлин направят Киеву 14 танков Leopard 2, а министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что данные танки поставят Украине не позже, чем через три - четыре месяца.

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