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НовостиВ мире27 января 2023 8:26

Украина сообщила о предстоящей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши

Глава офиса Зеленского заявил, что Польша поставит Украине 60 танков PT-91 Twardy
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украина сообщила о предстоящей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши

Украина сообщила о предстоящей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского президентского офиса Андрей Ермак сообщил, что Киев получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy совместно с анонсированными ранее танками Leopard 2.

Незадолго до этого замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич сообщил, что в течение нескольких недель Варшава планирует передать Киеву 14 танков Leopard.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», - написал глава президентского офиса Украины в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, президент Польши Анджей Дуда пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать роту танков Leopard в соответствии соглашений международной коалиции.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что власти Берлин направят Киеву 14 танков Leopard 2, а министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что данные танки поставят Украине не позже, чем через три - четыре месяца.

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