Посольство РФ в Дании назвало сожжение Корана в Копенгагене публичным глумлением над чувствами верующих

Посольство РФ в Дании осудило акцию с сожжением Корана в Копенгагене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Дании осудило акцию с сожжением Корана рядом с консульским отделом российской дипмиссии в Копенгагене, назвав ее публичным глумлением над чувствами верующих.

«Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта», – говорится в Telegram-канале посольства.

Как заявили в диппредставительстве, возможности для подобных инцидентов должны быть полностью исключены. Посольство также призвало привлечь к ответственности организаторов акции.

Акция с сожжением Корана в Копенгагене прошла в пятницу, 27 января. Митингующие сожгли священную книгу мусульман в том числе перед зданием консульского отдела посольства России в Дании.

Напомним, аналогичный инцидент произошел ранее в Швеции. В связи с этим председатель правительства королевства Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам.