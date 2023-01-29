ВСУ выпустили семь ракет по Иловайску за десять минут

ВСУ два раза за 10 минут обстреляли Иловайск в ДНР из HIMARS. Фото: REUTERS

ВСУ в субботу 28 января нанесли удары из РСЗО HIMARS по Иловайску (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Сообщается, что силы ВСУ за 10 минут нанесли два удара по Иловайску. Вначале было выпущено четыре ракеты HIMARS, позже еще три. Первый обстрел зафиксирован в 23.00, второй – в 23.10.

Тем временем ТАСС сообщает со ссылкой на городскую администрацию Иловайска, что под обстрел попала железнодорожная станция.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре ЛНР, погибли 14 человек. Еще 24 человека получили ранения.

Также ВСУ обстреляли из артиллерии больницу в Новой Каховке Херсонской области. Пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации.

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