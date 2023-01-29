Военная спецоперация на Украине 29 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 января 2023 года.

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины 28 января 2023 года. Населению регионов советуют оставаться в укрытиях.

В Росгвардии сообщили об уничтожении стоянки лодок ВСУ для переправы через Днепр. Сообщается об обнаружении семи схронов.

На фоне поставок Запада Украине и серьезного давления ВС России в восточном и юго-восточном направлениях, войска РФ переходят к новым тактикам ведения боев, в том числе атака гарнизонов Украины еще в тылу, а также контратака по артиллерии ВСУ. К такому выводу пришел военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР. Кроме того, российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов под Авдеевкой.

Российские военные поразили 86 подразделений ВСУ в 124 районах. На различных направлениях российскими войсками были уничтожены более 145 солдат ВСУ.

Российские войска уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении. В ходе наступления ВС России нанесли там поражение трем бригадам украинской армии.

ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре ЛНР, погибли 14 человек. Еще 24 человека получили ранения.

ВСУ обстреляли из артиллерии больницу в Новой Каховке Херсонской области. Пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации.