Президент Аргентины Фернандес заявил, что Латинская Америка не думает об отправке оружия на Украину

Президент Аргентины Фернандес заявил, что Латинская Америка не намерена поставлять оружие Украине. Фото: REUTERS

Страны Латинской Америки, в том числе Аргентина, не планируют поставлять оружие на Украину. Об этом заявил в субботу 28 января президент Аргентины Альберто Фернандес, уточнив, что в какие-либо другие зоны конфликтов поставки оружия также не предполагаются.

«Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта», - цитирует ТАСС заявление Фернендеса на пресс-конференции в Буэнос-Айресе после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, Шольц находится в трехдневной поездке по странам Латинской Америки. Он посетил Аргентину, также канцлер Германии планирует посетить Чили и Бразилию.

Ранее Шольц заявил, что Германия адаптировалась к отсутствию сотрудничества с Россией.

Также Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею многополярности мира, которая необходима для обеспечения сотрудничества друг с другом как можно большего числа государств.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дальнобойные баллистические ракеты ATACM. Украинский лидер намерен приложить усилия, чтобы западные партнеры поставили Киеву это оружие.