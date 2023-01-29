Россия отказалась вести консультации с Японией по промыслу ресурсов у Южных Курил

Москва отказалась обсуждать с Токио промысел ресурсов у Южных Курил японскими рыбаками Фото: REUTERS

Москва проинформировала Токио, что не может согласовать межправительственные о морском промысле японских рыбаков у Южных Курил в связи с недружественными антироссийскими санкциями со стороны этой страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) РФ.

Дипломаты напомнили, что власти Японии ввели против России 15 пакетов персональных и секторальных санкций, хотя в торговых договорах двух стран говорится об укреплении и развитии добрососедства.

"Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио рассчитывает на возобновление гуманитарных обменов с Москвой по Южным Курилам в ближайшее время.

Напомним, в понедельник, 23 января, Кисида заявил о желании Токио, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Россией и Японии, сохранять политику, направленную на решение территориального вопроса, а также заключение мирного договора с Москвой.

При этом в Кремле заявили, что такие переговоры на данный момент вряд ли возможны, указав на то, что японские власти в плане двусторонних отношений "не проявляют какого-либо конструктивизма".