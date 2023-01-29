Рябков объяснил, зачем США объявили о поставках Киеву танков Abrams

Сергей Рябков Фото: REUTERS

Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков назвал причину заявления Соединенных Штатов о поставках Киеву танков Abrams. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, Вашингтон руководствуется желанием "подровнять общенатовскую шеренгу".

"Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет "на первый, второй", - подчеркнул Рябков.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства добавил, что это "крайне деструкивный шаг", направленный на эскалацию ситуации на Украине, и заверения Белого дома об обратном – это "отрицание очевидного".

Как писал сайт KP.RU, американские средства массовой информации сообщили, что Соединенные Штаты изначально не планировали поставлять Украине танки Abrams по ряду причин, но им пришлось анонсировать отправку данной техники, чтобы убедить Германию начать поставки Leopard 2 уже сейчас.

Напомним, источники в США заявили журналистам, что танки Abrams не прибудут на Украину еще "многие месяцы", возможно даже, что "больше года". Среди причин названа и необходимость заключения американскими властями соответствующих контрактов с производителями.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что поставка боевых танков западного производства не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход боевых действий в свою сторону.

По его словам, даже с высокотехнологичным западным вооружением ВСУ имеет мало шансов для того, чтобы вытеснить российские войска этой весной, поскольку, по словам подполковника, армии США, ни танки Leopard, ни танки Abrams не являются "чудо-оружием", которое сможет привести к крупным успехам.