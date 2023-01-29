Американский конгрессмен предложил купить и установить в Капитолии бюст Зеленского

В американском Конгрессе могут установить бюст Зеленского. Фото: REUTERS

В американском Капитолии могут установить бюст украинского лидера Владимира Зеленского. Такое предложение внес конгрессмен Джо Уилсон, представляющий Республиканскую партию.

Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, в которой предлагается поручить совету по изящным искусствам приобрести бюст Зеленского. Скульптурное изображение президента Украины конгрессмен предлагает установить «в подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на портале американского ведомства появилось поручение Управлению изобразительных искусств о покупке бюста Зеленского для демонстрации в крыле палаты представителей. Американцев возмутила такая перспектива. Иронизируя в сети над идеей установки памятника Зеленскому, американские пользователи предложили совместить голову украинского лидера с туловищем Нэнси Пелоси.

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин также раскритиковала идею о том, чтобы установить бюст украинского лидера Владимира Зеленского в Капитолии, напомнив американским политикам, что они служат на пользу США, а не Украины.

Тем временем читатели Financial Times возмутились присуждением Зеленскому звания «Человек года». Многие отметили, что украинский лидер не заслужил этого титула.