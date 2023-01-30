Конгрессмен Госар отказался защищать интересы украинцев на фоне проблем США с мигрантами

Американский конгрессмен напомнил коллегам о приоритете интересов США над интересами Украины. Фото: REUTERS

Американские законодатели должны в первую очередь думать о проблемах США, а не о делах Украины. Об этом напомнил коллегам конгрессмен Пол Госар, представляющий республиканскую партию.

«Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине», - написал Госар в Twitter, комментируя поведение некоторых конгрессменов, которые ставят во главу угла интересы Украины.

Политик посоветовал коллегам обратить внимание на животрепещущие проблемы США, в том числе на «вторжение на южной границе». Так Госар охарактеризовал наплыв мигрантов на южных границах Соединенных Штатов.

Напомним, в США наплыв мигрантов назвали тягчайшим преступлением Байдена.

Ранее журналист Такер Карлсон также назвал мигрантский кризис на южной границе США вторжением. Он рассказал, что из-за мигрантов приграничные города выглядят как находящиеся «в состоянии войны» и заявил, что нелегальные мигранты на юге Соединенных Штатов угрожают безопасности страны.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске инициативы Welcome Corps, согласно которой нагрузка расселения беженцев переходит на частные домохозяйства, лицемерием.

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