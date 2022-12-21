В США назвали мигрантский кризис на южной границе вторжением

В США назвали вторжением наплыв беженцев на южных границах. На фото: национальная гвардия Техаса патрулирует берег реки на границе с Мексикой. Фото: REUTERS

Нелегальные мигранты на южной границе США угрожают безопасности страны. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, анализируя ситуацию с мигрантами.

«Это вторжение в нашу страну. У нас больше нет границы», - сказал Карлсон.

В репортаже журналист рассказывает, что мэр приграничного города Эль-Пасо, в котором количество нелегалов за год выросло на 280 процентов, вынужден был объявить чрезвычайное положение, а сам город из-за мигрантов выглядит как находящийся «в состоянии войны».

Ранее Такер Карлсон заявил, что наплыв мигрантов стал тягчайшим преступлением президента США Джо Байдена после того, как корреспондент Fox News Билл Мелуджин смог заснять ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде. «Череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз», - сказал журналист, отметив также, что люди единой ровной линией пересекают данную реку, не встречая при этом никакого сопротивления на другом берегу.

Также сообщалось, что вице-президент нацсовета пограничной службы США Кабрера заявил, что пограничники увольняются из-за наплыва мигрантов.

Тем временем губернатор штата Аризона Даг Дьюси построил забор из опутанных колючей проволокой грузовых контейнеров, чтобы создать препятствие для нелегальных мигрантов, а губернатор штата Флорида Рон Десантис отправил два самолета с нелегальными мигрантами на Мартас-Винъярд, известный как остров миллионеров.