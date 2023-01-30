В Харькове погибла женщина после попадания в жилой дом ракеты ПВО

В Харькове сообщили о гибели женщины в результате попадания ракеты ПВО в жилой дом. Фото: REUTERS

В Харькове пожилая женщина погибла после попадания ракеты в жилой четырехэтажный дом в ночь на 30 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские власти.

Сообщается, что это была ракета комплекса ПВО С-300. Жилой дом, в который попала ракета, расположен в центральном Киевском районе Харькова.

Также предварительно сообщается о трех пострадавших.

Напомним, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области в воскресенье 29 января, об этом указывали данные онлайн-карты минцифры.

Тем временем четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ моста под Мелитополем, еще пять человек получили ранения.

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