Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины 30 января 2023 года

Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена в трех регионах Украины утром в понедельник, 30 января 2023 года. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации.

Сирены завыли в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Как писал сайт KP.RU, российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики в четверг, 26 января. Все цели успешно поражены. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил об острой нехватке советских трансформаторов, на которых основывается основная часть энергосистемы страны.

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