Президент Хорватии Миланович считает, что Россию провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росси провоцировали вступить в украинский конфликт с 2014 года, считает президент Хорватии Зоран Миланович.

«С 2014 года мы смотрим, как кто-то провоцирует Россию с намерением вызвать эти боевые действия. Она началась, и каков план? Прошел год, и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день? Все немецкие танки туда отправим, при том что свыше тысячи оставшихся от СССР уничтожены. Та же судьба ждет и эти танки», – заявил он журналистам.

По мнению Милановича, попытка победить Россию может вынудить ее применить ядерные боеголовки. Политик отметил, что предупреждает об этом уже год, однако ничего не изменилось.

Напомним, ранее президент Хорватии заявлял, что НАТО использует Украину в качестве страны, через которую альянс ведет войну с Россией. Он также публично заявил о неэффективности и вреде западных санкций для Европы.

Как писал сайт KP.RU, перед началом российской спецоперации на Украине Миланович предупреждал, что Хорватия намерена отозвать войска из НАТО в случае конфликта Москвы и Киева.