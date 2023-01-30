Власти Забайкалья пообещали выплаты до трех миллионов рублей за захват танков Leopard и Abrams

Военные Забайкалья получат до трех миллионов рублей за уничтожение танков Leopard Фото: ru.wikipedia.org

Глава Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому военнослужащим, захватившим или уничтожившим танки Leopard и M1 Abrams будут выплачивать до трех миллионов рублей.

Документ опубликован на сайте официального издания Забайкальского края «Забайкальский рабочий». За захват одного германского танка Leopard любой модификации лицу, непосредственно захватившему машину, находящуюся в рабочем состоянии, будет выплачено три миллиона рублей. Вознаграждение лицам, участвовавшим в захвате танка, составит 500 тысяч рублей каждому. При этом на единовременные выплаты за захват одного танка могут рассчитывать до десяти человек.

Военнослужащие, непосредственно уничтожившие танк Leopard, получат по миллиону рублей, те, кто участвовал в уничтожении – по 150 тысяч. Общее количество лиц, которые могут получить выплаты за уничтоженный Leopard, – не более пяти человек.

Что касается американских танков M1 Abrams, то за непосредственный захват одной такой машины военнослужащие получат 1,5 миллиона рублей, участвовавшим в захвате выплатят по 300 тысяч. За уничтожение танков Abrams предусмотрено вознаграждение от 100 до 500 тысяч рублей. На награду при захвате танка могут рассчитывать не более десяти человек, за уничтожение – не более пяти.

В среду, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

США в свою очередь решили направить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Об этом во время заявил президент Соедиенных Штатов Джо Байден.