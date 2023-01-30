Макрон предостерег Украину от нанесения ударов по территории РФ из западного оружия

Макрон предостерег Украину от использования западного оружия на территории России. Фото: REUTERS

Из поставляемого западными странами Украине оружия не должны наноситься удары по территории Российской Федерации. Такое условие выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник 30 января, отвечая на вопрос о готовности Парижа поставить самолеты Киеву.

Макрон во время пресс-конференции в Гааге назвал три условия, при соблюдении которых Франция будет готова передать Украине самолеты.

В частности, Макрон отметил, что западное оружие «не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину». Также французский лидер заявил, что Запад должен поставлять Украине лишь те вооружения, которые будут полезны для ВСУ и не должен ослаблять собственную обороноспособность из-за военной помощи Украине.

«Таким образом, ничто не запрещено в принципе, но необходимо соблюдать эти три принципа», - цитирует Макрона ТАСС.

Напомним, 26 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.

Ранее экс-посол США в РФ Макфол заявил, что Запад может обязать Зеленского не использовать поставленное оружие по территории России.

Тем временем обозреватель Брэндон Вейхерт высказал мнение, что несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять Вооруженным силам России.

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