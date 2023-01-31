Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16

Байден заявил, что США не планируют поставку истребителей Украине. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не намерены передавать Украине истребители F-16. Об этом в понедельник 30 января заявил президент США Джо Байден.

«Нет», - ответил Байден на вопрос журналиста о том, будет ли производиться поставка истребителей F-16 на Украину. Ответ Байдена приводит пресс-служба Белого дома.

Страны Запада начали обсуждать возможность передачи Украине истребителей в январе 2023 года.

Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Украину из Польши передадут истребители F-16 только при координации с НАТО.

Тем временем западные СМИ писали, что некоторые чиновники в американском оборонном ведомстве продвигают идею поставки Киеву этих самолетов, и эта идея набирает все большую поддержку, но окончательное отношение по этому поводу не принято.

Напомним, 26 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.