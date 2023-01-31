Военная спецоперация на Украине 31 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года.

Минобороны сообщило, что российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. ВС России нанесли там поражение первой танковой бригаде ВСУ.

Российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM. Об этом 30 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины 30 января 2023 года. Об этом говорят данные онлайн-карты Минцифры страны.

В результате удара артиллерии по базе ВСУ в Очакове уничтожены британские наемники. Также разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура.

В ВСУ жалуются на тяжелую ситуацию под Артемовском. Артиллерия России беспрерывно наносит удары по украинским позициям.

Украинские войска атакуют нагло и по шаблону, об этом сообщил командир танкового подразделения с позывным Арцах. Офицер отметил, что противник ведет себя более однотипно, чем российские военнослужащие, а российским бойцам приходится принимать нешаблонные решения, чтобы удивить и запутать украинскую сторону.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске. Воздушная тревога объявлена в двух областях и подконтрольной Украине части территории.